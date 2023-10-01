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Ливерпуль предоставил заявление, относительно вчерашних ошибок рефери. Клуб рассмотрит все возможные варианты дальнейших действий
Которые стоили очков подопечным Клоппа
Фото: liverpoolfc.com
Английской комитет арбитров официально признал, что Ливерпуль был лишен чистого гола в матче с Тоттенхэмом (1:2). Рефери в поле и арбитр VAR не поняли друг друга, и мяч Диаса был отменен из-за офсайда. Ливерпуль получил извинения от председателя комитета Говарда Уэбба, но этого красным мало.
"Мы полностью понимаем давление, под которым работают официальные лица матча, но это давление должно быть облегчено, а не усилено благодаря существованию и внедрению системы VAR.
Неудовлетворительным является то, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения и что не было дальнейшего вмешательства после эпизода."
Также клуб заявил, о недовольстве, что такие недостатки классифицируются как "значительная человеческая ошибка":
"Любые результаты должны быть установлены только по результатам экспертизы и в условиях полной прозрачности.
Это жизненно важно для надежности принятия решений в будущем, поскольку это касается всех клубов, а полученный опыт должен быть использован для совершенствования процессов, чтобы исключить повторение подобных ситуаций."
Клуб изучит все возможные варианты для своих действий, поскольку есть ощутимая проблема в эскалации и поиске решения", - говорится в заявлении Ливерпуля.
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