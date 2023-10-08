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Брайтон: Де Дзерби нет в инстаграме. Он не публиковал пост в поддержку Палестины

Англия
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Фейковый аккаунт под именем наставника чаек выбрал сторону конфликта

Брайтон: Де Дзерби нет в инстаграме. Он не публиковал пост в поддержку Палестины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В инстаграме, который подписан главным тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби появился пост, касательно поддержки Палестины в войне с Израилем. Социальная сеть идентифицировала аккаунт как подтвержденный.

"Я поддерживаю народ Палестины и надеюсь, что он вернется к тому, чем был. Также я надеюсь, что Судан вернется к тому, чем был и что на землях Судана воцарится мир.

Также надеюсь, что мир будет продолжаться во всех арабских и мусульманских странах", - такое сообщение появилось на странице коуча.

После того как событие получило огласку, журналист Ислам Магди обратился к руководству "Брайтона" за подтверждением информации, на что получил ответ:

"У Де Дзерби нет аккаунта в Инстаграме, это фейковый аккаунт".

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко ранее в инстаграме выразил поддержку Израилю, после чего получил много негативных комментариев. Впоследствии украинец удалил историю и закрыл профиль. Ранее к поддержке присоединилось киевское "Динамо".

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В статье: Израиль Брайтон энд Хоув Альбион Палестина Роберто Де Дзерби
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