Брайтон: Де Дзерби нет в инстаграме. Он не публиковал пост в поддержку Палестины

В инстаграме, который подписан главным тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби появился пост, касательно поддержки Палестины в войне с Израилем. Социальная сеть идентифицировала аккаунт как подтвержденный.

"Я поддерживаю народ Палестины и надеюсь, что он вернется к тому, чем был. Также я надеюсь, что Судан вернется к тому, чем был и что на землях Судана воцарится мир. Также надеюсь, что мир будет продолжаться во всех арабских и мусульманских странах", - такое сообщение появилось на странице коуча.

После того как событие получило огласку, журналист Ислам Магди обратился к руководству "Брайтона" за подтверждением информации, на что получил ответ:

"У Де Дзерби нет аккаунта в Инстаграме, это фейковый аккаунт".