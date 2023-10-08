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Брайтон: Де Дзерби нет в инстаграме. Он не публиковал пост в поддержку Палестины
Фейковый аккаунт под именем наставника чаек выбрал сторону конфликта
Getty Images / Global Images Ukraine
В инстаграме, который подписан главным тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби появился пост, касательно поддержки Палестины в войне с Израилем. Социальная сеть идентифицировала аккаунт как подтвержденный.
"Я поддерживаю народ Палестины и надеюсь, что он вернется к тому, чем был. Также я надеюсь, что Судан вернется к тому, чем был и что на землях Судана воцарится мир.
Также надеюсь, что мир будет продолжаться во всех арабских и мусульманских странах", - такое сообщение появилось на странице коуча.
После того как событие получило огласку, журналист Ислам Магди обратился к руководству "Брайтона" за подтверждением информации, на что получил ответ:
"У Де Дзерби нет аккаунта в Инстаграме, это фейковый аккаунт".
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко ранее в инстаграме
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