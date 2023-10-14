  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гарет Саутгейт прокомментировал свист фанатов в адрес Джордана Хендерсона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарет Саутгейт прокомментировал свист фанатов в адрес Джордана Хендерсона

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Комментарии Гарета Саутгейта

Гарет Саутгейт прокомментировал свист фанатов в адрес Джордана Хендерсона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вчера прошел товарищеский матч Англия - Австралия, во время какого на "Уэмбли" фанаты решили освистать полузащитника Джордана Хендерсона.

Джордан Хендерсон принял решение покинуть "Ливерпуль" и перейти в команду Саудовской Профессиональной Лиги "Аль-Эттифак" этим летом, что вызвало освистывание его некоторыми болельщиками на "Уэмбли", когда на 62-й минуте он был заменен на Келвина Филлипса.

Саутгейт прокомментировал решение болельщиков: "Я действительно не понимаю этого. Он игрок, 79 матчей за сборную Англии, его самоотдача и то, что он сделал для Англии, является исключительным. Его роль на поле и вне его феноменально важна. Он взял под свое крыло таких игроков, как Беллингем. Он является примером для подражания во всех сферах своей деятельности".

Читайте такжеДжордан Хендерсон заявил, что решился на переход в Саудовскую Аравию не из-за денег

Напомним, за этот сезон за сборную Англии Хендерсон сыграл 4 игры и отдал две голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Челси поддержал Израиль в войне с ХАМАС: Мы солидарны с евреями всего мира перед лицом антисемитизма
yellow-arrow
Арсенал почтит память жертв войны Израиля и ХАМАС. Клуб выпустил заявление
yellow-arrow
Зинченко – третий лучший игрок в Арсенале: ESPN составил список самых важных футболистов из большой шестерки АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордан Хендерсон Гарет Саутгейт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SkySports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде