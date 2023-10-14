Гарет Саутгейт прокомментировал свист фанатов в адрес Джордана Хендерсона

Вчера прошел товарищеский матч Англия - Австралия, во время какого на "Уэмбли" фанаты решили освистать полузащитника Джордана Хендерсона.

Джордан Хендерсон принял решение покинуть "Ливерпуль" и перейти в команду Саудовской Профессиональной Лиги "Аль-Эттифак" этим летом, что вызвало освистывание его некоторыми болельщиками на "Уэмбли", когда на 62-й минуте он был заменен на Келвина Филлипса.

Саутгейт прокомментировал решение болельщиков: "Я действительно не понимаю этого. Он игрок, 79 матчей за сборную Англии, его самоотдача и то, что он сделал для Англии, является исключительным. Его роль на поле и вне его феноменально важна. Он взял под свое крыло таких игроков, как Беллингем. Он является примером для подражания во всех сферах своей деятельности".

Напомним, за этот сезон за сборную Англии Хендерсон сыграл 4 игры и отдал две голевые передачи.