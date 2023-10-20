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Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.10.23
Интересная тренерская дуэль на фоне кризиса
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, девятый тур
21 октября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Роберт Джонс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В дебютном же туре АПЛ после международной паузы общий поединок очень интересных команд. В первую очередь это касается тренеров. Хосеп Гвардиола – один из лучших специалистов не только современности, но и во всей истории футбола. Роберто Де Дзерби называют преемником Пепа, да и вообще он считается прогрессирующим тренером, имеющим все шансы добраться до вершин. Однако обе команды находятся в небольших кризисах. Сейчас у них есть возможность сделать первый шаг по выходу из них.
Новости Манчестер Сити
Действующий чемпион АПЛ отлично начал свою защиту титула. В стартовых шести турах "горожане" набрали максимальные 16 очков и уверенно лидировали в турнирной таблице. МС был единственной командой, не потерявшей очки среди всех 20 коллективов. Однако дальше "Сити" дважды подряд уступили. Сначала подопечные Гвардиолы проиграли "Вулверхэмптону", а в следующем туре еще и "Арсеналу". Как раз с "канонирами" встречались "горожане" в прошлом туре. "Ман Сити" за 90 минут удалось пробить по воротам соперников всего четыре раза, и в конце концов Эдерсон пропустил этот зловещий решающий гол перед завершением встречи.
Также "сороки" 27 сентября проводили матч Кубка лиги, в котором уступили "Ньюкаслу". Единственным положительным результатом за последние четыре матча был поединок с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов. Интересно, что это был матч, в котором играл Родри. Три английских поединка он пропускал из-за дисквалификации. Все-таки очень важный игрок для Гвардиолы.
Кадры хозяев
Против "Брайтона" Родри сыграет. Испанец возвращается в состав после неразумной красной карточки в победном матче против "Ноттингема" в шестом раунде АПЛ. Также уже полноценно играет и Бернарду Силва, которого явно не хватало "горожанам". Единственной потерей является Кевин де Брюйне.
Новости Брайтона
"Чаек" тоже немного штормит. Хотя пока они находятся на расстоянии всего в одно очко от зоны Лиги чемпионов, однако могли иметь и лучшие результаты. В частности болезненным является поражение в матче седьмого тура против "Астон Виллы". Тогда подопечные Де Дзерби на выезде получили шесть голов, на что ответили только одним взятием ворот. В следующем раунде чемпионата дела пошли лучше: удалось сыграть вничью против "Ливерпуля". Мало чем уступали "чайки" подопечным Клоппа.
В других турнирах тоже пока не все гладко. Из Кубка лиги "Брайтон" вылетел после поражения от "Челси". В Лиге Европы за два матча провел только один хороший тайм – лишь одно очко в копилке, как результат. Если ставка сделана на АПЛ, эти турниры точно отходят на второй план. А в чемпионате каждая победа может кардинально сменить позицию в турнирной таблице. Тем более, победа над прямым конкурентом.
Кадры гостей
У Де Дзерби потерь больше. Энкисо и Модер уже давно в лазарете. Эступиньян присоединился к ним недавно. Также защитник Игор травмировался в предыдущем матче против Ливерпуля и пока не восстановился на все 100%. Также под вопросом участие Милнера – он вне игры уже месяц.
Последние матчи Манчестер Сити и Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 08.10. Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 04.10. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)
- 30.09. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 27.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)
- 23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 05.10. Марсель – Брайтон 2:2 (ЛЕ)
- 30.09. Астон Вилла – Брайтон 6:1 (АПЛ)
- 27.09. Челси – Брайтон 1:0 (Кубок лиги)
- 24.09. Брайтон – Борнмут 3:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
24.05.23. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
22.10.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)
20.04.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)
23.10.21. Брайтон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)
18.05.21. Брайтон – Манчестер Сити 3:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3
|Манчестер Сити
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9
|Кристал Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10
|Манчестер Юнайтед
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13
|Ноттингем Форест
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20
|Шеффилд Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брайтон
Прогноз матча Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football
Среднее количество голов чаек за матч в этом сезоне АПЛ равно 4,6, у горожан этот показатель составляет 2,9. Очень результативные команды. Сегодня тоже без этого никак, однако скорее с преимуществом "Манчестер Сити" в счете. Пока все карты на их стороне. Прогноз: Победа МС + обе забьют (Кф 2,30).
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