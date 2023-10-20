Манчестер Сити – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.10.23

Английская Премьер-лига, девятый тур

21 октября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Брайтон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В дебютном же туре АПЛ после международной паузы общий поединок очень интересных команд. В первую очередь это касается тренеров. Хосеп Гвардиола – один из лучших специалистов не только современности, но и во всей истории футбола. Роберто Де Дзерби называют преемником Пепа, да и вообще он считается прогрессирующим тренером, имеющим все шансы добраться до вершин. Однако обе команды находятся в небольших кризисах. Сейчас у них есть возможность сделать первый шаг по выходу из них.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Манчестер Сити

Действующий чемпион АПЛ отлично начал свою защиту титула. В стартовых шести турах "горожане" набрали максимальные 16 очков и уверенно лидировали в турнирной таблице. МС был единственной командой, не потерявшей очки среди всех 20 коллективов. Однако дальше "Сити" дважды подряд уступили. Сначала подопечные Гвардиолы проиграли "Вулверхэмптону", а в следующем туре еще и "Арсеналу". Как раз с "канонирами" встречались "горожане" в прошлом туре. "Ман Сити" за 90 минут удалось пробить по воротам соперников всего четыре раза, и в конце концов Эдерсон пропустил этот зловещий решающий гол перед завершением встречи.

Также "сороки" 27 сентября проводили матч Кубка лиги, в котором уступили "Ньюкаслу". Единственным положительным результатом за последние четыре матча был поединок с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов. Интересно, что это был матч, в котором играл Родри. Три английских поединка он пропускал из-за дисквалификации. Все-таки очень важный игрок для Гвардиолы.

Кадры хозяев

Против "Брайтона" Родри сыграет. Испанец возвращается в состав после неразумной красной карточки в победном матче против "Ноттингема" в шестом раунде АПЛ. Также уже полноценно играет и Бернарду Силва, которого явно не хватало "горожанам". Единственной потерей является Кевин де Брюйне.

Новости Брайтона

"Чаек" тоже немного штормит. Хотя пока они находятся на расстоянии всего в одно очко от зоны Лиги чемпионов, однако могли иметь и лучшие результаты. В частности болезненным является поражение в матче седьмого тура против "Астон Виллы". Тогда подопечные Де Дзерби на выезде получили шесть голов, на что ответили только одним взятием ворот. В следующем раунде чемпионата дела пошли лучше: удалось сыграть вничью против "Ливерпуля". Мало чем уступали "чайки" подопечным Клоппа.

В других турнирах тоже пока не все гладко. Из Кубка лиги "Брайтон" вылетел после поражения от "Челси". В Лиге Европы за два матча провел только один хороший тайм – лишь одно очко в копилке, как результат. Если ставка сделана на АПЛ, эти турниры точно отходят на второй план. А в чемпионате каждая победа может кардинально сменить позицию в турнирной таблице. Тем более, победа над прямым конкурентом.

Кадры гостей

У Де Дзерби потерь больше. Энкисо и Модер уже давно в лазарете. Эступиньян присоединился к ним недавно. Также защитник Игор травмировался в предыдущем матче против Ливерпуля и пока не восстановился на все 100%. Также под вопросом участие Милнера – он вне игры уже месяц.

Последние матчи Манчестер Сити и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

08.10. Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

04.10. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)

30.09. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

27.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)

23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

05.10. Марсель – Брайтон 2:2 (ЛЕ)

30.09. Астон Вилла – Брайтон 6:1 (АПЛ)

27.09. Челси – Брайтон 1:0 (Кубок лиги)

24.09. Брайтон – Борнмут 3:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

24.05.23. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

22.10.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)

20.04.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)

23.10.21. Брайтон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

18.05.21. Брайтон – Манчестер Сити 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 8 6 2 0 18 - 8 20 2 Арсенал 8 6 2 0 16 - 6 20 3 Манчестер Сити 8 6 0 2 17 - 6 18 4 Ливерпуль 8 5 2 1 18 - 9 17 5 Астон Вилла 8 5 1 2 19 - 12 16 6 Брайтон энд Хоув Альбион 8 5 1 2 21 - 16 16 7 Вест Хэм Юнайтед 8 4 2 2 15 - 12 14 8 Ньюкасл 8 4 1 3 20 - 9 13 9 Кристал Пэлас 8 3 3 2 7 - 7 12 10 Манчестер Юнайтед 8 4 0 4 9 - 12 12 11 Челси 8 3 2 3 11 - 7 11 12 Фулхэм 8 3 2 3 8 - 13 11 13 Ноттингем Форест 8 2 3 3 8 - 10 9 14 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9 - 14 8 15 Брентфорд 8 1 4 3 11 - 12 7 16 Эвертон 8 2 1 5 9 - 12 7 17 Лутон Таун 8 1 1 6 6 - 15 4 18 Бернли 8 1 1 6 7 - 20 4 19 Борнмут 8 0 3 5 5 - 18 3 20 Шеффилд Юнайтед 8 0 1 7 6 - 22 1

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брайтон

Прогноз матча Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football

Среднее количество голов чаек за матч в этом сезоне АПЛ равно 4,6, у горожан этот показатель составляет 2,9. Очень результативные команды. Сегодня тоже без этого никак, однако скорее с преимуществом "Манчестер Сити" в счете. Пока все карты на их стороне. Прогноз: Победа МС + обе забьют (Кф 2,30).