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"Мир футбола недооценивает Митому". Роберто Де Дзерби высказался о вингере Брайтона

Англия
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Тренер Брайтона восхищается японцем

"Мир футбола недооценивает Митому". Роберто Де Дзерби высказался о вингере Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Фабрицио Романо в своем твиттере опубликовал комментарии главного тренера "Брайтона" о Каору Митоме.

Роберто Де Дзерби охарактеризовал Митому как игрока которого недооценивают в футболе. Де Дзерби считает 26 летнего японца невероятным игроком.

Напомним, нападающий Каору Митома в 2021 году подписал четырехлетний контракт с "Брайтоном".

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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