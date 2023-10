"Мир футбола недооценивает Митому". Роберто Де Дзерби высказался о вингере Брайтона

Фабрицио Романо в своем твиттере опубликовал комментарии главного тренера "Брайтона" о Каору Митоме.

Роберто Де Дзерби охарактеризовал Митому как игрока которого недооценивают в футболе. Де Дзерби считает 26 летнего японца невероятным игроком.

???????????? De Zerbi on Mitoma: "I have no words left for Mitoma. He's really underrated but trust me, he's so so underrated. The world of football hasn't understood the value of Mitoma".



"He can be an incredible player for any manager, not just for me. He's insane". pic.twitter.com/joOpyKUvuv