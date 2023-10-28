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"Мир футбола недооценивает Митому". Роберто Де Дзерби высказался о вингере Брайтона
Тренер Брайтона восхищается японцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Фабрицио Романо в своем твиттере опубликовал комментарии главного тренера "Брайтона" о Каору Митоме.
Роберто Де Дзерби охарактеризовал Митому как игрока которого недооценивают в футболе. Де Дзерби считает 26 летнего японца невероятным игроком.
???????????? De Zerbi on Mitoma: "I have no words left for Mitoma. He's really underrated but trust me, he's so so underrated. The world of football hasn't understood the value of Mitoma".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023
"He can be an incredible player for any manager, not just for me. He's insane". pic.twitter.com/joOpyKUvuv
Напомним, нападающий Каору Митома в 2021 году подписал четырехлетний контракт с "Брайтоном".
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