АПЛ. Разгром от Ливерпуля, потеря очков Брайтона и очередная домашняя победа Астон Виллы

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

Сегодняшний матч “Ливерпуля” должен был стать рядовым поединком чемпионата, однако накануне случился неприятный для Луиса Диаса инцидент. Его родители были похищены в Колумбии. Мать уже нашли, а вот поиски отца все еще продолжаются. Именно поэтому он не попал в заявку на встречу против "лесников".

Первые полчаса "Ноттингем" хорошо держал оборону у своих ворот. Больше атаковали хозяева через правый фланг, однако не удавалось им должным образом обострить. Только контратака смогла сменить цифры на табло.

На 31-й минуте МакАллистер выполнил отбор в центре поля, начав наступление хозяев. Мяч через Салаха дошел до Нуньеса – Тернер парировал его удар. Однако на добивании был Жота. Третий гол для португальца в текущей АПЛ. Стоит отметить, что Диогу посвятил этот гол Диасу. Он взял футболку колумбийца и показал ее трибунам. Команда.

Через несколько минут Нуньес удвоил преимущество хозяев. Он отлично сыграл на острие атаки, замкнув прострел Собослаи. Впоследствии счет мог становиться и разгромным. Повезло гостям, что Тернер дважды выручил их: сначала после дальнего удара Гравенберха, а затем после выстрела Собослаи. Второй сейв был довольно эффектным.

После перерыва хозяева включили режим экономии сил. “Ноттингем” больше атаковал, но “Ливерпуль” долго не мог воспользоваться контратаками. На 77 минуте Салаху удалось убежать от всех. Помог ему в этом Тернер, который далеко вышел из ворот и очень грубо ошибся. Египтянин попал уже в пустые ворота. Восьмой гол для Мохаммеда в этом чемпионате. Больше только у Холанда – девять (и матч с МЮ в запасе).

