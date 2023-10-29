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АПЛ. Разгром от Ливерпуля, потеря очков Брайтона и очередная домашняя победа Астон Виллы

Англия
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Курьезный автогол в свой пассив записал голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес

АПЛ. Разгром от Ливерпуля, потеря очков Брайтона и очередная домашняя победа Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 10 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

Сегодняшний матч “Ливерпуля” должен был стать рядовым поединком чемпионата, однако накануне случился неприятный для Луиса Диаса инцидент. Его родители были похищены в Колумбии. Мать уже нашли, а вот поиски отца все еще продолжаются. Именно поэтому он не попал в заявку на встречу против "лесников".

Первые полчаса "Ноттингем" хорошо держал оборону у своих ворот. Больше атаковали хозяева через правый фланг, однако не удавалось им должным образом обострить. Только контратака смогла сменить цифры на табло.

На 31-й минуте МакАллистер выполнил отбор в центре поля, начав наступление хозяев. Мяч через Салаха дошел до Нуньеса – Тернер парировал его удар. Однако на добивании был Жота. Третий гол для португальца в текущей АПЛ. Стоит отметить, что Диогу посвятил этот гол Диасу. Он взял футболку колумбийца и показал ее трибунам. Команда.

Через несколько минут Нуньес удвоил преимущество хозяев. Он отлично сыграл на острие атаки, замкнув прострел Собослаи. Впоследствии счет мог становиться и разгромным. Повезло гостям, что Тернер дважды выручил их: сначала после дальнего удара Гравенберха, а затем после выстрела Собослаи. Второй сейв был довольно эффектным.

После перерыва хозяева включили режим экономии сил. “Ноттингем” больше атаковал, но “Ливерпуль” долго не мог воспользоваться контратаками. На 77 минуте Салаху удалось убежать от всех. Помог ему в этом Тернер, который далеко вышел из ворот и очень грубо ошибся. Египтянин попал уже в пустые ворота. Восьмой гол для Мохаммеда в этом чемпионате. Больше только у Холанда – девять (и матч с МЮ в запасе).

Гол престижа мог случиться на 86 минуте, однако Эланга мощным ударом поразил перекладину. В компенсированное ко второму тайма время еще один мяч забил Гакпо, но это взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Победа поднимает "Ливерпуль" на третье место. Однако если “Манчестер Сити” возьмет верх над “Манчестер Юнайтед”, то все снова вернется, как и было перед этим туром. "Ноттингем" опустился на 16 место, ведь "Эвертон" обогнал "лесников".

"Ливерпуль" – "Ноттингем" 3:0

Голы: Жота 31, Нуньес 35, Салах 77

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас – Собослай, МакАллистер, Гравенберх (Эллиот 59) – Салах, Нуньес (Эндо 80), Жота (Гакпо 58)

Ноттингем: Тернер – Орье, Боли (Авонии 69), Ниакате, Мурильо, Айна (Тоффоло 69) – Гиббс-Уайт (Уильямс 83), Мангала (Сантос 83), Сангаре, Домингес (Эйтс 69) – Эланга

Предупреждения: Александер-Арнольд 19, МакАллистер 58 – Мангала 33, Домингес 52

"Астон Вилла" дома принимала "Лутон", который плетется в зоне вылета. До этого "львы" 11 раз подряд победили на "Вилла Парк", не изменили они традициям и сегодня. Три забитых мяча, в том числе с автоголом защитника соперников дали комфортное преимущество подопечным Эмери. Однако ложка дегтя в бочке меда все-таки есть. Конса в верховой борьбе сбросил мяч себе в перекладину, а от нее круглый отбился в голову Эмилиано Мартинесу – потом влетел в ворота. И такое бывает с чемпионами мира. Однако три очка в кармане “Виллы” – они продолжают находиться в верхней пятерке с комфортным отрывом от преследователей.

"Астон Вилла" – "Лутон" 3:1

Голы: Макгинн 17, Диаби 49, Локьер 62 (авт.) – Мартинес 83 (авт.)

"Брайтон" продолжает штормить в рамках АПЛ. В прошлый четверг им удалось все-таки одержать первую победу за месяц – тогда голы Педро и Фати принесли три очка в матче Лиги Европы против "Аякса". Сегодня "чайки" тоже вели в счете, но удержать преимущество не смогли. На гол 19-летнего шотландца Фергюсона гости ответили точным выстрелом Пальиньи. "Брайтон" уже пятью очками уступает зоне Лиги чемпионов, однако все еще находится на седьмом месте.

"Брайтон" – "Фулхэм" 1:1

Голы: Фергюсон 26 – Пальинья 65

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Лутон Таун
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