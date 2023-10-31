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Маркус Рашфорд отправился в ночной клуб после поражения в игре с Манчестер Сити

Англия
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Рашфорд праздновал свой день рождения

Маркус Рашфорд отправился в ночной клуб после поражения в игре с Манчестер Сити

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд посетил ночной клуб после того, как "красные дьяволы" разгромно проиграли "Манчестер Сити" в прошлом матче английской Премьер-лиги (0:3). Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что через несколько часов после игры с "горожанами" Рашфорд отправился в лучший ночной клуб Манчестера для того, чтобы отпраздновать свой день рождения вместе с семьей и друзьями. На праздновании также находился защитник "красных дьяволов" Тирелл Маласиа.

Подчеркивается, что на следующее утро, в понедельник, английский футболист уже тренировался с остальной командой.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
dailymail

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