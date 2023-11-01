Рис Джеймс впервые за почти три месяца выйдет в старте Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что капитан команды Рис Джеймс сыграет против "Блэкберн Роверс" в рамках Кубка лиги. Слова наставника "синих" приводит ресурс Goal.com.

"Я могу подтвердить, что он выйдет в стартовом составе против "Блэкберна". Я хочу подтвердить только одного игрока, но это хорошо для команды, для него хорошо начать игру с самого начала", - сказал Маурисио.

Джеймс не играл с 1-го тура чемпионата Англии.

Ранее Почеттино заявил, что Михаил Мудрик может успеть восстановиться к матчу АПЛ против "Тоттенхэма" (6 ноября). А вот Кристофер Нкунку точно еще не готов играть.

Матч "Челси" - "Блэкберн" состоится сегодня и начнется в 21:45.