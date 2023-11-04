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Эвертон - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Миколенко против Де Дзерби в 11-м туре АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Эвертон - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Миколенко на своей позиции был признан одним из лучших игроков АПЛ в прошлом месяце. Ноябрь начинается для фулбека “Эвертона” сложной игрой с “Брайтоном”.

Чемпионат Англии, 11-й тур

4 ноября 2023. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" 17:00 "Брайтон"

Телетрансляция – Setanta Sports+

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