Эвертон - Брайтон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Миколенко на своей позиции был признан одним из лучших игроков АПЛ в прошлом месяце. Ноябрь начинается для фулбека “Эвертона” сложной игрой с “Брайтоном”.

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Чемпионат Англии, 11-й тур

4 ноября 2023. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" 17:00 "Брайтон"

Телетрансляция – Setanta Sports+