Тен Хаг о Магуайре с Фулхэмом: Грандиозный матч. Гарри продемонстрировал лидерство, был хорош с мячом и без него

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" в 11-м туре АПЛ (1:0). Магуайр начал игру в стартовом составе и отыграл весь матч. Эрик тен Хаг высоко оценил игру Харри Магуайра в матче с "Фулхэмом".

"Магуайр провел грандиозный матч. Отличное выступление. Он продемонстрировал лидерство, был очень хорош как с мячом, так и без него. Я очень доволен игрой Харри", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".