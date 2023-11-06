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Тен Хаг о Магуайре с Фулхэмом: Грандиозный матч. Гарри продемонстрировал лидерство, был хорош с мячом и без него

Англия

Тренер высоко оценил игру Харри в матче с Фулхэмом

Тен Хаг о Магуайре с Фулхэмом: Грандиозный матч. Гарри продемонстрировал лидерство, был хорош с мячом и без него

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" в 11-м туре АПЛ (1:0). Магуайр начал игру в стартовом составе и отыграл весь матч. Эрик тен Хаг высоко оценил игру Харри Магуайра в матче с "Фулхэмом".

"Магуайр провел грандиозный матч. Отличное выступление.

Он продемонстрировал лидерство, был очень хорош как с мячом, так и без него. Я очень доволен игрой Харри", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".

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