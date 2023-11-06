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Тен Хаг о Магуайре с Фулхэмом: Грандиозный матч. Гарри продемонстрировал лидерство, был хорош с мячом и без него
Тренер высоко оценил игру Харри в матче с Фулхэмом
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" в 11-м туре АПЛ (1:0). Магуайр начал игру в стартовом составе и отыграл весь матч. Эрик тен Хаг высоко оценил игру Харри Магуайра в матче с "Фулхэмом".
"Магуайр провел грандиозный матч. Отличное выступление.
Он продемонстрировал лидерство, был очень хорош как с мячом, так и без него. Я очень доволен игрой Харри", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".
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Источник:goal
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