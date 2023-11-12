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Гвардиола: Грилиш – действительно отличный парень. Его все любят
Душа компании
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении для полузащитника "горожан" Джека Грилиша.
“Великолепный, действительно отличный парень. Один из самых лучших, с которым я когда-либо встречался. Его все любят.
Что касается сообществ, благотворительных организаций, я видел миллион примеров того, как он заботится о детях, стариках, всегда останавливается, чтобы поставить автографы…”, - сказал Гвардиола.
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