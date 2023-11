Пеп Гвардиола о бывшем игроке Манчестер Сити: Я не держу на него зла

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о переходе английского полузащитника Коула Палмера в "Челси".

???? Guardiola on Palmer joining Chelsea: "After one or two years, he told me: I don’t want to play here".



"I said: Mahrez is leaving, you have a chance!".



"He told me: no, I want to leave!".



"I said: Ok, leave!".



"It's good for him. Good guy, really. Wish him all the best". pic.twitter.com/BTrvR0eh38