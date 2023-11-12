АПЛ. Уверенная победа Виллы, болезненная потеря очков Брайтоном и зубами вырванные три очка Вест Хэмом

Кроме матча между "Ливерпулем" и "Брентфордом", в Англии параллельно проходило еще три матча, стартовавших в 16:00. Давайте вместе разбираться, кто же там играл, что там происходило и чем все закончилось.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Астон Вилла" — "Фулхэм" 3:1

Голы: Робинсон (27, автогол), Макгинн (42), Уоткинс (64) — Хименес (70)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Макгинн, Камара, Луиз, Тилеманс — Диаби (Бэйли, 63), Уоткинс

"Фулхэм": Лено — Кастань, Бесси, Рим, Робинсон — Ивоби (Рид, 82), Палинья — Де Кордова-Рид (Уилсон, 46), Перейра (Кейрни, 74), Виллиан (Траоре, 82) — Хименес (Винисиусс, 74)

Предупреждения: Уоткинс (66), Конса (83) — Палинья (52), Робинсон (65) Ивоби (74), Винисиус (90+4), Рид (90+6)

Подопечные Унаи Эмери достаточно активно начали матч и не стеснялись использовать высокий прессинг. Именно благодаря ему они едва не заработали пенальти, ведь быстрая атака завершилась ударом Олли Уоткинса, который заблокировал Тимоти Кастань. Казалось, что защитник сыграл рукой, Саймон Гупер даже указал на одиннадцать метров, но после просмотра ВАР отменил свое решение, поскольку круглый попал не в руку, а в голову футболиста.

Впрочем это не помешало "вилланам" продолжить свой активный прессинг и систематическое наступление на ворота Бернда Лено. Вознаграждение за свои старания хозяева получили на 27-й минуте, когда после прострела с левого фланга Энтони Робинсон срезал мяч в собственные ворота. Казалось, что это идеальная подача для Мусса Диаби, но француз даже не коснулся круглого, а нужно ли, если твой оппонент делает всю эту работу за тебя?

К слову, если бы автоголы считались как обычные голы, то Энтони Робинсон был бы лучшим бомбардиром "Фулхэма" в этом сезоне, на его счету уже два взятия собственных ворот, первое было в матче против "Шеффилд Юнайтед". Ни один игрок "дачников" на данный момент не забивал более 2 голов.

А под конец первого тайма "вилланы" удвоили свое преимущество благодаря великолепному выстрелу Джона МакГинна из-за пределов штрафной точно в угол ворот Бернда Лено. Немецкому голкиперу оставалось лишь броситься в тот угол без особой веры в то, что это вообще реально потянуть. Редкие атаки "Фулхэма" точно не перечеркнут фантастическое выступление хозяев в этой игре. Все было под полным контролем команды Эмери.

Лишь в начале второй половины встречи "дачники" создали свой первый опасный момент, когда Рауль Хименес пробил в стойку ворот Мартинеса, а на добивании Виллиан вколотил выше ворот. Первый и, как оказалось, не последний звоночек для команды Эмери. Но хозяева поля лишь воспользовались тем, что соперник пошел атаковать и ловил "данчиков" на контратаках. По итогам одной из таких Леон Бейли удачно прострелил в штрафную на Олли Уоткинса, который отправил круглого в сетку ворот. 3:0.

Впоследствии "дачники" все же отквитали один гол. Это Рауль Хименес, который забил свой первый гол за 18 месяцев. Прострел от Робинсона был слишком удобным, чтобы его не реализовать. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы полноценно вернуться в игру. Победа за "Виллой", которая закрепляется на 5-й строчке, а "Фулхэм" остается на 12-м месте.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

"Брайтон" — "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Адингра (6) — Уэбстер (74, автогол)

"Брайтон": Стил — Уэбстер, ван Хеке, Игорь — Адингра, Гилмор (Балеба, 71), Дауд, Буонанотте (Педро, 46) — Гросс, Фати (Вельтман, 71), Лаллана (Митома, 46)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Балдок, Трасти, Робинсон — Богл (Осула, 90+6), Соуза (Осборн, 52), Норвуд, Томас — Макети (Слимане, 85), Арчер — Хамер

Предупреждения: Буонанотте (45+3), Адингра (66), Балеба (77) — Богл (45+2), Робинсон (88)

Удаление: Дауд (69)

В стартовом составе команды Роберто Де Дзерби сегодня не нашлось места для профильных нападающих. Более того, наставник "чаек" решил обойтись без помощи Каору Митомы, которого оставил на скамейке запасных. Впрочем это не помешало хозяевам взять под контроль этот матч с самого начала.

После небольшого укола в виде удара от Густаво Хамера мимо ворот, "Брайтон" открыл счет. Сделал это Симон Адингра. Он сместился с фланга, обойдя нескольких соперников, обыгрался в стеночку с Факундо Буонанотте и положил красивый гол в ворота Фодерингема.

В один момент "клинки" владели мячом лишь 22% игрового времени, что в принципе исчерпывающе описывает уровень доминации, который продемонстрировала команда Де Дзерби в этой встрече. На второй тайм у "чаек" вышли на замену Каору Митома и Жоао Педро.

Но вместо того, чтобы спокойно добить "клинков" во втором тайме, команда Де Дзерби начала чудить, причем очень серьезно. Все началось с фола Махмуда Дауда против Бена Осборна, за который Дауд получил красную карточку. После того, как "Шеффилд Юнайтед" остался в большинстве, они взяли инициативу в свои руки и через несколько минут сравняли счет. После прострела от Джейдона Богла Адам Уэбстер направил мяч в собственные ворота.

До конца игры "Брайтон" не нашел в себе сил снова выйти вперед, а прочности "клинков" хватило только на один забитый гол. Ничья, которая не очень улучшает положение в турнирной таблице как "Шеффилда", так и "Брайтона".

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Вест Хэм" — "Ноттингем Форест" 3:2

Голы: Пакета (3), Боуэн (65), Соучек (88) — Авонийи (44), Эланга (63)

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон — Соучек, Альварес (Антонио, 79), Уорд-Праус — Кудус (Огбонна, 90+5), Боуэн, Пакета (Крэсуэлл, 90+9)

"Ноттингем Форест": Влаходимос — Айна (Орье, 76), Наикате, Мурильо (Боли, 76), Тоффоло — Сангаре (Ориги, 90), Мангала, Домингес (Данило, 46) — Гиббс-Уайт, Авонии (Вуд, 76), Эланга

Предупреждения: Цоуфал (22), Кудус (60) — Ниакате (54), Эланга (64)

Матч в Лондоне начался с нелепой ошибки со стороны полузащитника "Ноттингем Форест" Николаса Домингеса, который отдал неточный пас на своей половине поля и этим воспользовался Лукас Пакета, выполнив мощный удар, с которым не смог справиться Одиссеас Влаходимос.

Причем "молотобойцы" явно не хотели останавливаться на быстром голе и начинать играть по счету. Команда Дэвида Мойеса продолжила давление на ворота соперника.

Это давление слегка ослабло после того, как прошел экватор первого тайма, но и особо опасных моментов от "лесников" мы не видели. Как оказалось, подопечным Стива Купера для гола пристреливаться не нужно, ну возможно совсем немного. Удар от Гиббс-Уайта потянул Альфонс Ареоля, но на добивании первым был нигерийский нападающий Тайво Авонии, который избежал офсайда и сравнял счет как раз перед перерывом.

Во втором тайме Антони Эланга вывел "лесников" вперед после передачи от Айны и удара точно в правый нижний угол. Впрочем праздновали гости не очень долго, ведь Джаррод Боуэн через 2 минуты восстановил статус кво ударом головой. Такой своеобразный обмен голами, чтобы порадовать местную публику в исполнении обоих коллективов.

Матч был бы не совсем полноценным, если бы мы не получили развязку на последних минутах. Подача с углового от Джеймса Уорд-Прауса нашла голову Томаша Соучека и это вырванная победа 3:2, благодаря которой "молотобойцы" поднимаются на 9 место. "Ноттингем" остается 15-м.