Де Дзерби: Мне не нравятся 80 процентов английских арбитров

В поединке 12-го тура АПЛ "Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" (1:1), на 69-й минуте игрок первых Дахуд получил прямую красную карточку за грубую игру против Осборна. На 74-й минуте "Брайтон" забил в собственные ворота, сделав счет на табло 1:1. Коуч "чаек" Роберто Де Дзерби "схватил" желтую карточку за эмоции.



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Бывший тренер "Шахтера" не понимает судейские решения.

Я честный и ясный, мне не нравятся 80 процентов английских арбитров. Это не новая вещь, они мне не нравятся. Мне не нравится их поведение на поле.

Если я увижу новые правила, это будет красная карточка, понятно. Но я был игроком, и динамика ситуации не была красной карточкой, но мы должны (это) принять". Дахуд знает ошибку.

Англия - единственная страна, где, когда есть VAR, вы не уверены, что решение правильное. В других странах вы должны быть уверены, что арбитр прав на 100 процентов. В Англии нет, я не могу понять...