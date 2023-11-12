  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Дзерби: Мне не нравятся 80 процентов английских арбитров
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Мне не нравятся 80 процентов английских арбитров

Англия

Коуч очень зол

Де Дзерби: Мне не нравятся 80 процентов английских арбитров

Фото: lookcharms

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В поединке 12-го тура АПЛ "Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" (1:1), на 69-й минуте игрок первых Дахуд получил прямую красную карточку за грубую игру против Осборна. На 74-й минуте "Брайтон" забил в собственные ворота, сделав счет на табло 1:1. Коуч "чаек" Роберто Де Дзерби "схватил" желтую карточку за эмоции.

Читайте также"Мир футбола недооценивает Митому". Роберто Де Дзерби высказался о вингере Брайтона

Бывший тренер "Шахтера" не понимает судейские решения.

Я честный и ясный, мне не нравятся 80 процентов английских арбитров. Это не новая вещь, они мне не нравятся. Мне не нравится их поведение на поле.

Если я увижу новые правила, это будет красная карточка, понятно. Но я был игроком, и динамика ситуации не была красной карточкой, но мы должны (это) принять". Дахуд знает ошибку.

Англия - единственная страна, где, когда есть VAR, вы не уверены, что решение правильное. В других странах вы должны быть уверены, что арбитр прав на 100 процентов. В Англии нет, я не могу понять...

В прошлом сезоне Де Дзерби получил в АПЛ четыре желтые карточки и одну красную, что привело к двум дисквалификациям.

По теме
yellow-arrow
Мудрик получил посредственную оценку с Ман Сити, Ярмолюк стал лучшим по замене
yellow-arrow
Понятно, почему Салах неприкосновенен. Ливерпуль - Брентфорд 3:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
АПЛ. Челси – Манчестер Сити 4:4. Лучший матч сезона
Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде