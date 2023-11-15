Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби лучше Пепа Гвардиолы

Бывший нападающий "Милана" и "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг сравнил главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби с тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.

"Если бы Де Дзерби был рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Лучше ли он, чем Гвардиола? Я считаю, что да", - приводит слова Боатенга TV Play.