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Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби лучше Пепа Гвардиолы
Боатенг сравнил Де Дзерби с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Милана" и "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг сравнил главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби с тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.
"Если бы Де Дзерби был рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.
Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Лучше ли он, чем Гвардиола? Я считаю, что да", - приводит слова Боатенга TV Play.
Боатенг играл под руководством Де Дзерби в "Сассуоло" в сезоне-2018/2019, как раз тогда, когда 44-летний итальянский специалист пришел в клуб.
После 12 туров "Брайтон" Де Дзерби занимает восьмое место в АПЛ с 19 очками. Лидирует "Манчестер Сити" (28 очков).
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