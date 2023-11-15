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Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби лучше Пепа Гвардиолы

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Боатенг сравнил Де Дзерби с Гвардиолой

Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби лучше Пепа Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Милана" и "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг сравнил главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби с тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.

"Если бы Де Дзерби был рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Лучше ли он, чем Гвардиола? Я считаю, что да", - приводит слова Боатенга TV Play.

Боатенг играл под руководством Де Дзерби в "Сассуоло" в сезоне-2018/2019, как раз тогда, когда 44-летний итальянский специалист пришел в клуб.

После 12 туров "Брайтон" Де Дзерби занимает восьмое место в АПЛ с 19 очками. Лидирует "Манчестер Сити" (28 очков).

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Кевин-Принс Боатенг Роберто Де Дзерби Гвардиола
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Источник:
football-italia
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