Челси намерен усилиться нападающим. Кандидаты - Осимхен и Тони

Руководство "Челси" рассматривает варианты усиления центральной зоны нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, основными кандидатами являются такие форварды, как Виктор Осимхен ("Наполи") и Айван Тони ("Брентфорд"). Приоритет отдается нигерийскому нападающему, тогда как англичанин является лишь альтернативным вариантом. Отмечается, что интерес к форварду "Брентфорда" также проявляет и "Арсенал". В то же время "Наполи" не желает расставаться с Осимхеном до конца текущего сезона.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранен от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провел 35 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами. Осимхен в текущем сезоне провел за "Наполи" 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 1 ассистом.