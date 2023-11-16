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Челси намерен усилиться нападающим. Кандидаты - Осимхен и Тони

Англия

Руководство Челси рассматривает варианты усиления нападения

Челси намерен усилиться нападающим. Кандидаты - Осимхен и Тони

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Руководство "Челси" рассматривает варианты усиления центральной зоны нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, основными кандидатами являются такие форварды, как Виктор Осимхен ("Наполи") и Айван Тони ("Брентфорд"). Приоритет отдается нигерийскому нападающему, тогда как англичанин является лишь альтернативным вариантом. Отмечается, что интерес к форварду "Брентфорда" также проявляет и "Арсенал". В то же время "Наполи" не желает расставаться с Осимхеном до конца текущего сезона.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранен от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провел 35 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами. Осимхен в текущем сезоне провел за "Наполи" 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 1 ассистом.

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Челси (Лондон) Наполи Виктор Осимхен Айвен Тоуни
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Источник:
caughtoffside
Комментарии
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MaximSK (Киев)
16.11.2023 в 10:45
Думаю Челси хватит Джексона и Нкунку на остаток сезона
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
16.11.2023 в 10:45
Думаю Челси хватит Джексона и Нкунку на остаток сезона
Ответить
0
0

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