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В чемпионшип? С Эвертона могут снять еще 9 очков
Тяжелые времена для команды Миколенко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С "Эвертона" могут снять еще 9 очков, в том случае, если независимая комиссия решит удовлетворить требование "Бернли", "Лидса" и "Лестера" по возмещению 300 миллионов фунтов "ирисками", об этом сообщает Daily Mail.
Каждая из вышеперечисленных команд подает иск о компенсации на 100 млн фунтов за убытки, которые им нанес "Эвертон" из-за вылета из АПЛ и отсутствия санкций в течение периода с момента нарушения правил финансового фэйр-плей. За это клуб
Потенциальные покупатели "Эвертона" "777Partners" обязались выделять около 20 миллионов фунтов стерлингов в месяц, чтобы помочь клубу с текущими расходами, пока АПЛ оценивает их предложение о поглощении. Но они не готовы платить компенсацию.
Соглашение, заключенное между владельцем клуба и "777" в сентябре, содержит пункт, согласно которым цена продажи будет значительно снижена, если "Эвертон" будет обязан выплатить компенсацию или покинет АПЛ.
В случае невыплаты компенсации, "ирискам" грозит девятиочковый штраф, который был введен Премьер-лигой в 2004 году.
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