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В чемпионшип? С Эвертона могут снять еще 9 очков

Англия
Обновлено

Тяжелые времена для команды Миколенко

В чемпионшип? С Эвертона могут снять еще 9 очков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

С "Эвертона" могут снять еще 9 очков, в том случае, если независимая комиссия решит удовлетворить требование "Бернли", "Лидса" и "Лестера" по возмещению 300 миллионов фунтов "ирисками", об этом сообщает Daily Mail.

Каждая из вышеперечисленных команд подает иск о компенсации на 100 млн фунтов за убытки, которые им нанес "Эвертон" из-за вылета из АПЛ и отсутствия санкций в течение периода с момента нарушения правил финансового фэйр-плей. За это клуб уже получил штраф в 10 очков. Данный иск будет рассмотрен до конца сезона комиссией, которую назначит Премьер-лига.

Потенциальные покупатели "Эвертона" "777Partners" обязались выделять около 20 миллионов фунтов стерлингов в месяц, чтобы помочь клубу с текущими расходами, пока АПЛ оценивает их предложение о поглощении. Но они не готовы платить компенсацию.

Соглашение, заключенное между владельцем клуба и "777" в сентябре, содержит пункт, согласно которым цена продажи будет значительно снижена, если "Эвертон" будет обязан выплатить компенсацию или покинет АПЛ.

В случае невыплаты компенсации, "ирискам" грозит девятиочковый штраф, который был введен Премьер-лигой в 2004 году.

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Источник:
dailymail.co.uk
Комментарии
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Баpceлиниуc
18.11.2023 в 17:56
Нндааа.. лихо там у них, не то шо у нас.. взяточники, крахоборы, блъ..
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0
1
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Комментарии 2
avatar
Баpceлиниуc
18.11.2023 в 17:56
Нндааа.. лихо там у них, не то шо у нас.. взяточники, крахоборы, блъ..
Ответить
0
1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
18.11.2023 в 18:15
Негрейры...
Ответить
0
0

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