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Деклан Райс: ты человек, купленный за 116 млн, и это не совсем нормальное ощущение
Райс перешел в Арсенал из Вест Хэма за 116,6 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Деклан Райс поделился мыслями о своей высокой стоимости.
"Ты человек, купленный за 116 млн евро, и это не совсем нормальное ощущение... Я просто думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой, не отличаться от других", - приводит слова Райса журналист Марк Манн-Брайанс в соцсети Х (ранее Твиттер).
24-летний Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 116,6 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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