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Деклан Райс: ты человек, купленный за 116 млн, и это не совсем нормальное ощущение

Англия

Райс перешел в Арсенал из Вест Хэма за 116,6 млн евро

Деклан Райс: ты человек, купленный за 116 млн, и это не совсем нормальное ощущение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Деклан Райс поделился мыслями о своей высокой стоимости.

"Ты человек, купленный за 116 млн евро, и это не совсем нормальное ощущение... Я просто думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой, не отличаться от других", - приводит слова Райса журналист Марк Манн-Брайанс в соцсети Х (ранее Твиттер).

24-летний Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 116,6 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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