АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3. Слишком красиво, чтобы не победить

Это был первый матч "Эвертона" после того, как Английская Премьер-лига сняла с них 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Болельщики "ирисок" не могли не воспользоваться возможностью показать свое отношение к подобному решению со стороны лиги и перформанс на трибунах, как и громкость местных болельщиков, сегодня были едва ли не главными героями, несмотря на то, что на зеленом газоне все же проходил футбольный матч.

Злость и отчаяние болельщиков ливерпульского клуба понять легко, поэтому их реакция вполне прогнозируема. Болельщики чуть ли не весь матч держали в руках листовки с эмблемой АПЛ и словом "коррумпированные". Отдельных баннеров по этому поводу также хватало, но мы же обсуждаем футбол, поэтому давайте разбираться, что происходило на газоне.

А на газоне все было также прогнозируемо. Хотя гол, который забил Алехандро Гарначо уже на третьей минуте, спрогнозировать было невозможно. Более 10 лет назад Уэйн Руни в манчестерском дерби забил ударом через себя и тот гол до сих пор называют величайшим в истории лиги. Гарначо решил воспроизвести нечто подобное и у него получился целый гол года, не меньше. На фланге Миколенко играл против Рашфорда, но забегание Далота проконтролировать украинцу было не под силу. Подача от защитника манкунианцев и удар через себя точно в верхний угол ворот Пикфорда. Это не просто гол, это настоящее искусство.

После этого гола гости почему-то остановились, развивать свой успех они не хотели, а может и не могли, учитывая силу своего соперника. С другой стороны, "ириски" также не стали сломя голову сравнивать. Лишь после 30-й минуты мы наконец увидели смелые атаки в исполнении подопечных Шона Дайча. Два момента было у Калверта Льюина: сначала удар головой, затем удар из пределов штрафной площади уже ногой, но обе попытки ликвидировал Андре Онана. Также свой момент имел у Абдулае Дукуре после прострела от Макнила, но точности его удара не хватило.

Он "Манчестер Юнайтед" реально опасных подходов к воротам Пикфорда в первом тайме больше не было. В начале второй половины встречи мало что изменилось: несмотря на слабые попытки манчестерского коллектива найти свой второй гол, в позиционных атаках мало что получалось, впрочем они нашли свой пенальти.

Антони Марсьяль пробрасывал мяч по центру и Эшли Янг пытался убрать ногу как только мог, сначала Джон Брукс показал желтую французу за симуляцию, но после просмотра ВАР все же назначил одиннадцатиметровый, потому что Эшли хоть и убирал ногу, однако перед этим касание состоялось. Сам пенальти уверенно реализовал Маркус Рашфорд. 0:2.

Впрочем "Эвертон" не собирался опускать руки даже после второго пропущенного гола. Великолепный момент был у Гейе, выстрел которого потянул Андре Онана, хотя зоны, которые оставляли при этом "ириски", были слишком соблазнительными для манкунианцев, поэтому гости начали проводить регулярные контратаки.

После одной из таких Антони Марсьяль забил свой первый гол в сезоне: после быстрой атаки Бруну Фернандеш четко вывел своего нападающего на ворота, а француз элегантно перебросил Пикфорда. На этом шансы "ирисок" были похоронены. Вряд ли они заслужили именно такой счет, но убийственная реализация от соперника продиктовала свои условия. Второй тайм банда Шона Дайча провела не лучшим образом, за что и заплатила высокую цену.

Гарначо забил слишком красивый гол в начале встречи, чтобы в итоге не выиграть. Такие голы из-за итоговых результатов можно слегка терять свою ценность, но не сегодня. Команда тен Хага создала, реализовала и победила. "Эвертону" же не хватило реализации, создали они достаточно.

Среди интересного сегодня хочется отметить дебют 18-летнего Коби Майну в составе команды Тен Хага. Достаточно уверенно сыграл молодой парень и по поводу его игры хочется говорить лишь приятные вещи. Что касается Виталия Миколенко, то его вины в моментах с тремя голами все же не было, в атаке украинец пытался помогать своей команде, несколько раз даже попытался пробивать, один из таких ударов попал в перекладину. Еще бы немного, и он мог бы забить в своем третьем матче подряд, но нет. Впрочем равный и достойный матч от Виталия.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Гарначо (3), Рашфорд (56, с пенальти), Марсьяль (75)

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Гейе, Макнил (Данжума, 73) — Дукуре (Доббин, 90) — Калверт-Льюин (Шермити, 82)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу (Ван-Биссака, 76) — Мактоминей, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 72) — Марсьяль (Межбри, 85)

Предупреждения: Янг (21), Дукуре (29), Гейе (90+1)