Давид Сильва вспомнил почему перешел в Ман Сити, а не в Реал

Легенда "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал почему он присоединился к "горожанам", вместо "Реал Мадрид"

"Во-первых, потому что на меня сделали очень высокую ставку. Доверие и поддержку я почувствовал с первого же звонка.

Во-вторых потому, что в тех разговорах, которые были в тот раз, они уже говорили мне каким будет готов проект. Амбиция заключалась в том, чтобы стать одним из лучших в Европе, сегодня это так и есть"