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Давид Сильва вспомнил почему перешел в Ман Сити, а не в Реал
Силва неоднократно отказывал Реалу в своей карьере
Легенда "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал почему он присоединился к "горожанам", вместо "Реал Мадрид"
"Во-первых, потому что на меня сделали очень высокую ставку. Доверие и поддержку я почувствовал с первого же звонка.
Во-вторых потому, что в тех разговорах, которые были в тот раз, они уже говорили мне каким будет готов проект. Амбиция заключалась в том, чтобы стать одним из лучших в Европе, сегодня это так и есть"
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Источник:as
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