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Как обещал Пеп - было весело. Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Тоттенхэм ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Пеп Гвардиола перед матчем со "шпорами" приглашал болельщиков на стадион и говорил: "Приходите, будет весело". Что ж, не соврал. Команды провели очень активный поединок в атаке.
Сначала Сон отметился дублем, однако один из голов был забит в свои ворота. Далее состоялась перестрелка с обеих сторон. Финальную точку в матче поставил Кулусевски, сравняв счет на 90-й минуте.
В конце поединка судья не дал провести атаку "Сити", чем спровоцировал несколько желтых карточек.
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АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:3
Голы: Сон (9, автогол), Фоден (31), Грилиш (81) - Сон (6), Ло Чельсо (69), Кулусевски (90)
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