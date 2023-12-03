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Как обещал Пеп - было весело. Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Манчестер Сити - Тоттенхэм ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Как обещал Пеп - было весело. Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

Новина українською

Пеп Гвардиола перед матчем со "шпорами" приглашал болельщиков на стадион и говорил: "Приходите, будет весело". Что ж, не соврал. Команды провели очень активный поединок в атаке.

Сначала Сон отметился дублем, однако один из голов был забит в свои ворота. Далее состоялась перестрелка с обеих сторон. Финальную точку в матче поставил Кулусевски, сравняв счет на 90-й минуте.

В конце поединка судья не дал провести атаку "Сити", чем спровоцировал несколько желтых карточек.

АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:3
Голы: Сон (9, автогол), Фоден (31), Грилиш (81) - Сон (6), Ло Чельсо (69), Кулусевски (90)

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