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Де Дзерби: Я хочу быть лучше, поэтому не буду говорить о судье
Слишком много вопросов к арбитрам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Челси":
“Я считаю, что мы играли гораздо лучше, чем “Челси”. Мы допустили три больших ошибок и невероятным образом пропустили третий гол.
Это был чистый пенальти в пользу “Челси”, но мы не должны позволять себе такие контратаки. В этом смысле мы еще юны, нам нужно быть сосредоточенными на поле. Мы уступили эту ситуацию, а не по игре. Мы провели отличный матч, но футбол такой.
Я не хочу говорить об арбитре. Я хочу говорить о футболе – с мячом и без. О владении мячом, о шансах забить и пропустить, о других вещах. Я хочу быть лучше, поэтому не буду говорить о судье”, – сказал Де Дзерби.
После 14 проведенных туров "Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Следующий поединок "чайки" проведут 6 декабря против "Брентфорда" Егора Ярмолюка.
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