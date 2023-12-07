АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 3:0. Запоздалые подарки от Триппьера ко Дню Святого Николая

Злость и желание "Эвертона" реабилитироваться после того, как Премьер-лига сняла с них 10 баллов, трудно переоценить. В отдельных матчах после того решения мы действительно видим максимально заряженную и энергичную команду. Причем самое важное слово здесь "команда", ведь то, как объединились "ириски" за последние несколько недель, не может не впечатлять.

Казалось, что когда у тебя в соперниках грозный "Ньюкасл", то навязать свою игру практически невозможно, особенно учитывая любовь команды Дайча к адаптации под соперника и игру на контратаках, впрочем не сегодня. С первых минут хозяева поля взяли мяч под свой контроль и начали диктовать свои условия на зеленом газоне.

Перед описанием основных событий хочется отметить отсутствие в составе "Ньюкасла" Ника Поупа, который в прошлой игре выбил плечо и ему необходима операция, то голкипер пропустит несколько месяцев. Ну и невозможно не отметить возвращение на поле Шеймуса Коулмана. 35-летний капитан "ирисок" провел свой первый матч в сезоне после долговременной травмы. Как ни жаль, но ирландец так и не смог доиграть этот матч, его вынужденно заменили в середине второго тайма.

А что же на поле? Команда Эдди Хау была явно шокирована таким наглым прессом со стороны "Эвертона", несколько моментов было у Доминика Калверта-Льюина, но в одном нападающий "ирисок" не смог подстроиться под удар, а в другом просто пробивал мимо ворот. Хорошие кроссы как от Миколенко, так и от Макнила были постоянной угрозой для "сорок", которые весь первый тайм провели в таком сонно-шоковом состоянии.

Активно задействованные фланги и активное движение футболистов с "Гудисон Парк" заслуживали получить не только комплименты, но и преимущество в счете, особенно острый момент в конце первого тайма был у все того же Калверта-Льюина, который буквально с нескольких метров в упор расстреливал Дубравку, однако каким-то чудом мяч полетел выше ворот. Казалось, что там куда легче забить, чем пробить мимо ворот, но Доминик показал свой талант на полную. Из-за неумения реализовывать свои моменты, "ириски" уходили на перерыв без забитых голов.

Что касается команды Эдди Хау, то их редкие выходы на чужую половину поля вряд ли следует даже вспоминать в контексте опасности, команда просто не знала куда и как двигаться, чтобы пройти эту оборону. Один момент вспоминается лишь у Мигеля Альмирона, которого упустил Виталий Миколенко, впрочем удар от парагвайца, мягко говоря, выдался неудачным.

Во второй половине "сороки" все же выровняли игру, именно выровняли, а не захватили инициативу. Учитывая счет в игре, было ощущение, что это все идет к первому забитому голу, который и должен стать победным. Неплохие попытки были от команды Эдди Хау, в частности удары от Энтони Гордона, который мог забить бывшему клубу, а еще попытка от Фабиана Шера, впрочем все это в основном удары издали, хотя и мастерские.

"Эвертон" мог предложить немного больше и интереснее, в частности они были в прямом смысле на высоте, поскольку забрали почти весь второй этаж, но гол "ириски" забили не ударом головой, а после обрезки от Кирана Триппьера. Правый защитник "Ньюкасла" в простой ситуации на своей половине поля отдал мяч Дуайту Макнилу. Вингер ливерпульского клуба протащил мяч вперед и ударом из-за пределов штрафной попал точно в дальний угол ворот Мартина Дубравки. Красиво и вряд ли кто-то скажет, что нелогично или незаслуженно.

Как ни странно, но это был не единственный гол в этом матче. Киран Триппьер сегодня решил подписать контракт с "Эвертоном", иначе его действия в этой игре объяснить невозможно. Он снова обрезался на своей половине поля, после чего Харрисон прошел по флангу и прострелил вдоль, легко зацепил круглого Макнил, а вот нацеленно пробил по воротам Абдулайе Дукуре. 2:0 и игра была закрыта в тот же момент.

Вот только нападающий хозяев поля Бету еще не забил ни одного гола после своего переезда в Англию, поэтому лучшей возможности для этого не придумать. Португалец получил передачу от Паттерсона, опередил и продавил Шера и выйдя на ворота под небольшим углом отправил мяч между ног бедному Дубравке. 3:0. Это лучшая игра "Эвертона" в этом сезоне, хотя и не без помощи от Кирана Триппьера.

Виталий Миколенко провел очередной уверенный матч и в большинстве эпизодов закрывал своего прямого оппонента в лице Мигеля Альмирона. Хоть и был один момент с парагвайцем, о котором мы писали ранее. Благодаря этому команда Шона Дайча покидает зону вылета, никакие снятия 10 очков с такой игрой им не страшны.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Эвертон" — "Ньюкасл" 3:0

Голы: Макнил (79), Дукуре (86), Бету (90+6)

"Эвертон": Пикфорд — Коулман (Паттерсон, 67), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Янг, Гуйе, Макнил — Дукуре, Калверт-Льюин (Бету, 85)

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер, Ласселс (Крафт, 90), Шер, Ливраменто — Майли (Ритчи, 90), Гимараес, Жоэлинтон — Альмирон, Исак, Гордон

Предупреждения: Гуйе (35), Калверт-Льюин (83), Бету (87)