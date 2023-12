"Тоттенхэм" продлит контракт со своим защитником Дестини Удоджи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский футболист перешел в лондонский клуб в 2022 году за 18 млн. евро. В этом сезоне Дестини сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Сообщается, что обе стороны уже договорились между собой, контракт будет рассчитан на длительный срок.

????⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham reach an agreement with Destiny Udogie on new long term deal for Italian fullback.



Club sources confirm deal in place and sealed — understand it’s all done.



Spurs very happy with Udogie — salary rise agreed. Destiny scored first #THFC goal yesterday. pic.twitter.com/n2yQ17v39p