"Тоттенхэм" продлит контракт со своим защитником Дестини Удоджи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский футболист перешел в лондонский клуб в 2022 году за 18 млн. евро. В этом сезоне Дестини сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Сообщается, что обе стороны уже договорились между собой, контракт будет рассчитан на длительный срок.