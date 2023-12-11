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Тоттенхэм продлит контракт со своим защитником
Лондонский клуб доволен игрой защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" продлит контракт со своим защитником Дестини Удоджи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Итальянский футболист перешел в лондонский клуб в 2022 году за 18 млн. евро. В этом сезоне Дестини сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Сообщается, что обе стороны уже договорились между собой, контракт будет рассчитан на длительный срок.
????⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham reach an agreement with Destiny Udogie on new long term deal for Italian fullback.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2023
Club sources confirm deal in place and sealed — understand it’s all done.
Spurs very happy with Udogie — salary rise agreed. Destiny scored first #THFC goal yesterday. pic.twitter.com/n2yQ17v39p
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