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Тоттенхэм продлит контракт со своим защитником

Англия

Лондонский клуб доволен игрой защитника

Тоттенхэм продлит контракт со своим защитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" продлит контракт со своим защитником Дестини Удоджи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский футболист перешел в лондонский клуб в 2022 году за 18 млн. евро. В этом сезоне Дестини сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Сообщается, что обе стороны уже договорились между собой, контракт будет рассчитан на длительный срок.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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