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Манчестер Юнайтед, вероятно, не будет продлевать контракт с нападающим

Англия

У игрока заканчивается соглашение в конце сезона

Манчестер Юнайтед, вероятно, не будет продлевать контракт с нападающим

Новина українською

"Манчестер Юнайтед", вероятно, не будет продлевать контракт с нападающим Антони Марсьялем. Игрок может уйти из клуба свободным агентом. Об этом сообщает издание Тһе АІтегтіс.

Действующее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2024 года и имеет опцию продлить контракт еще на один сезон. Антони играет за "МЮ" с 2015 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн. евро.

Отметим, что Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн. евро.

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Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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