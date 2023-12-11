"Манчестер Юнайтед", вероятно, не будет продлевать контракт с нападающим Антони Марсьялем. Игрок может уйти из клуба свободным агентом. Об этом сообщает издание Тһе АІтегтіс.

Действующее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2024 года и имеет опцию продлить контракт еще на один сезон. Антони играет за "МЮ" с 2015 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн. евро.

Отметим, что Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн. евро.