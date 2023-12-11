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Манчестер Юнайтед, вероятно, не будет продлевать контракт с нападающим
У игрока заканчивается соглашение в конце сезона
"Манчестер Юнайтед", вероятно, не будет продлевать контракт с нападающим Антони Марсьялем. Игрок может уйти из клуба свободным агентом. Об этом сообщает издание Тһе АІтегтіс.
Действующее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2024 года и имеет опцию продлить контракт еще на один сезон. Антони играет за "МЮ" с 2015 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн. евро.
Отметим, что Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн. евро.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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