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Харри Магуайр и некоторые другие футболисты МЮ не сыграют против Ливерпуля
Главный тренер МЮ прокомментировал состав команды против Ливерпуля
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал состав команды против игры с "Ливерпулем". Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.
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"Харри Магуайр, он не будет играть в воскресенье. Но мы надеемся, что это ненадолго. Люк Шоу сегодня утром тренировался. Мы думаем, что он будет играть против "Ливерпуля". Маркус Рашфорд вернется, но Марсьяль - нет", - сказал главный тренер на пресс-конференции.
Матч 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "МЮ" состоится 17 декабря в 18:30 по киевскому времени.
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