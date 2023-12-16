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АПЛ. Ньюкасл - Фулхэм. 3:0. Красная карточка сделала свое дело

Англия
Обновлено

Шансов у Фулхэма много не было

АПЛ. Ньюкасл - Фулхэм. 3:0. Красная карточка сделала свое дело

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 17-й тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл Юнайтед" - "Фулхэм" 3:0

Голы: Майли 57, Альмирон 64, Берн 82

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто (Ритчи 84), Ласселс, Шер (Крафт 14), Берн (Ботман 84), Лонгстафф, Гимараэс, Жоэлинтон (Майли 36), Альмирон, Уилсон, Гордон (Голл 84)

"Фулхэм": Лено, Кастань (Родригу Муниз 61), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Пальинья (Рид 76), Кейрни (Лукич 76), Ивоби (Де Кордова-Рид 77), Перейра (Тете 61), Уилсон, Хименес

Предупреждения: Пальинья 70, Де Кордова-Рид 81

Удаление: Хименес 22

Матч 17-го тура АПЛ между "Ньюкаслом" и "Фулхэмом" завершился уверенной победой первых со счетом 3:0.

На 22-й минуте нападающий гостей Рауль Хименес получил прямую красную карточку за грубый фол, что очень усложнило дальнейшую игру для его коллег. Во втором тайме "Ньюкасл" воспользовался этим бонусом, забив три гола усилиями Майли, Альмирона и Берна.

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"Ньюкасл" после этой игры размещается на 6-м месте АПЛ с 29-ю очками. "Фулхэм" чуть ниже, на 11-й строчке с 21-м баллом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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