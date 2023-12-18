  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу

Англия

Санчо интересен Лейпцигу

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Вингер "МЮ" Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу. 23-летний англичанин интересен "РБ Лейпциг", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

"Лейпциг" намерен обсудить с "Манчестер Юнайтед" вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии", которая оценивается в 20 млн евро.

Санчо отстранен от работы с основной командой "Манчестер Юнайтед" с сентября. Вингер публично не согласился со словами Эрика тен Хага относительно уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

По теме
yellow-arrow
Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ
yellow-arrow
Ван де Бек пройдет медосмотр для перехода в Айнтрахт в ближайшие 24 часа
yellow-arrow
Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости