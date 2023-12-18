Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу

Вингер "МЮ" Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу. 23-летний англичанин интересен "РБ Лейпциг", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

"Лейпциг" намерен обсудить с "Манчестер Юнайтед" вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии", которая оценивается в 20 млн евро.

Санчо отстранен от работы с основной командой "Манчестер Юнайтед" с сентября. Вингер публично не согласился со словами Эрика тен Хага относительно уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.