Челси – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Английской лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка Кубка Английской футбольной лиги между "Ньюкаслом" и лондонским "Челси".

"Ньюкасл Юнайтед" стремится к тому, чтобы вернуться в стан грандов АПЛ, а "Челси" в текущем сезоне зарекомендовал себя как команда, которая дает бой этим самым грандам. Естественно, ждем на поле Михаила Мудрика. Забьет ли украинец? Смогут ли "синие" пройти "сорок" и оказаться в следующем раунде турнира? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 19 декабря– в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский