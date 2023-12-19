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Челси – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Английской лиги

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Челси – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Английской лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий поединка Кубка Английской футбольной лиги между "Ньюкаслом" и лондонским "Челси".

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"Ньюкасл Юнайтед" стремится к тому, чтобы вернуться в стан грандов АПЛ, а "Челси" в текущем сезоне зарекомендовал себя как команда, которая дает бой этим самым грандам. Естественно, ждем на поле Михаила Мудрика. Забьет ли украинец? Смогут ли "синие" пройти "сорок" и оказаться в следующем раунде турнира? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 19 декабря– в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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Источник:
ua-football.com
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