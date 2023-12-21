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Жеребьевка полуфиналов Кубка Лиги. Челси Мудрика получил самого легкого из возможных соперников

Англия
Обновлено

Неужели нас готовят к финалу между Челси и Ливерпулем?

Жеребьевка полуфиналов Кубка Лиги. Челси Мудрика получил самого легкого из возможных соперников

chelseafc.com

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После завершения четвертьфинального матча между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Английской Лиги. Как известно, мерсисайдцы стали последней командой, которая прошла в полуфинальную стадию, где они составили компанию "Челси", "Миддлсбро" и "Фулхэму".

По итогам жеребьевки мы получили следующие пары:

"Миддлсбро" — "Челси"

"Ливерпуль" — "Фулхэм"

Полуфинал состоит из двух матчей: дома и на выезде. Первые матчи пройдут 9 и 10 января на "Риверсайде" и "Энфилде" соответственно, а ответные матчи — 23 и 24 января на "Стэмфорд Бридж" и "Крейвен Коттедж" соответственно.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Назар Черковский
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