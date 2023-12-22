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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрику Тен Хагу пора побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели подопечные Дэвида Мойеса с позором уступили на "Энфилде" со счетом 5:1. Кто-то скажет, что это был только Кубок Лиги, однако уровень нужно держать всегда. "Молотобойцы" свой уровень в последнее время может и не потеряли, но он стал слишком нестабильным, чтобы давать конкретные прогнозы на их матчи.
С другой стороны, "Манчестер Юнайтед" также проблемный и не может победить в последних трех матчах. Команде нужно просыпаться и наконец возвращаться на победный путь.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 23 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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