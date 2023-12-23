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Артета – о Суперлиге: Мы любим играть в Лиге чемпионов и продолжим делать это
Позиция неизменна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" прокомментировал потенциальное участие клуба в Суперлиге.
“С нашей стороны все очень ясно: мы остаемся на своей позиции. Мы любим играть в Лиге чемпионов и продолжим это делать. Наш план не изменился”, - сказал Артета.
В текущем сезоне "Арсенал" впервые за семь лет вернулся в групповой этап Лиги чемпионов. "Канониры" победили в квартете с ПСВ, "Лансом" и "Севильей", набрав 13 очков за шесть матчей.
В раунде 1/8 финала турнира лондонцы встретится с португальским "Порту".
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