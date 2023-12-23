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Сын Андрея Шевченко в 17-летнем возрасте дебютировал за Уотфорд U21
Играл со значительно старшими футболистами
Інстаграм Шевченка
В рамках матча Кубка "Тринг Атлетик" - "Уотфорд" U21 за "шершней" сыграл сын бывшего футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Кристиан вышел на поле на 75 минуте, а в компенсированное ко второму тайма время заработал на себе пенальти. Благодаря этому "Уотфорд" U-21 сделал счет 3:1 в свою пользу. В итоге "шершни" одержали победу 4:1.
“Заканчиваю год на хорошей ноте. Счастлив, что дебютировал”, - написал футболист в соцсетях.
Напомним, что Кристиану – 17 лет. Прошлым летом он присоединился к структуре "Уотфорда". Первой его командой стал “Уотфорд” U18.
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