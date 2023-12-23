Очередной результат РишарлиСона. Тоттенхэм - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

"Шпоры" снова набирают ход. Лондонцы одерживают третью победу подряд и закрепляются перед Рождеством на 4-м месте. Для "ирисок" это поражение стало первым в последних пяти поединках. Ничья была возможна, учитывая то, что гол Калверт-Льюина был отменен на 51-й минуте. Сейчас "Эвертон" занимает 16-ю строчку в чемпионате.

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АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Тоттенхэм" - "Эвертон" 2:1

Голы: Ришарлисон (9), Сон (18) - Гомеш (82)

*На 51-й минуте гол Доминика Калверт-Льюина был отменен из-за нарушения правил