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Перфоманс Соланке. Ноттингем Форест - Борнмут 2:3. Обзор матча и видео голов
Ноттингем Форест - Борнмут ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Команда Забарного продолжает свое победное шествие. В 5-ти последних матчах "Борнмут" имеет 4 победы и одну ничью. На этот раз 3 очка принес Соланке, сделав хет-трик во втором тайме.
У "лесников" отличились Эланга и Вуд, который после навеса смог перебороть украинского защитника и на грани фола забил гол.
Сейчас "вишенки" идут 11-ми в чемпионате. "Ноттингем Форест" приближается к зоне вылета. "Лутон" имеют один поединок в запасе, поэтому при удовлетворительном результате могут обойти своих оппонентов в турнирной таблице.
АПЛ, 18-й тур
"Ноттингем Форест" - "Борнмут" 2:3
Голы: Эланга (47), Вуд (74) - Соланке (51, 58, 90+4)
Удаления: Боли (23)
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