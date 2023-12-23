Перфоманс Соланке. Ноттингем Форест - Борнмут 2:3. Обзор матча и видео голов

Команда Забарного продолжает свое победное шествие. В 5-ти последних матчах "Борнмут" имеет 4 победы и одну ничью. На этот раз 3 очка принес Соланке, сделав хет-трик во втором тайме.

У "лесников" отличились Эланга и Вуд, который после навеса смог перебороть украинского защитника и на грани фола забил гол.

Сейчас "вишенки" идут 11-ми в чемпионате. "Ноттингем Форест" приближается к зоне вылета. "Лутон" имеют один поединок в запасе, поэтому при удовлетворительном результате могут обойти своих оппонентов в турнирной таблице.

АПЛ, 18-й тур

"Ноттингем Форест" - "Борнмут" 2:3

Голы: Эланга (47), Вуд (74) - Соланке (51, 58, 90+4)

Удаления: Боли (23)