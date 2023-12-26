Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" теперь официально является лучшим клубом мира, ведь на прошлой неделе они подняли над своей головой соответствующий трофей. Но их форма в Английской Премьер-лиге продолжает вызывать вопросы. А когда нужно противостоять команде Шона Дайча, то здесь вообще не до шуток.

Настоящее испытание для "горожан", которое покажет, чего мы можем ожидать от этой команды в ближайшее время.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 27 декабря.

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