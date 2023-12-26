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Эвертон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Будет ли триумфальным возвращение "горожан" на английскую землю?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" теперь официально является лучшим клубом мира, ведь на прошлой неделе они подняли над своей головой соответствующий трофей. Но их форма в Английской Премьер-лиге продолжает вызывать вопросы. А когда нужно противостоять команде Шона Дайча, то здесь вообще не до шуток.
Настоящее испытание для "горожан", которое покажет, чего мы можем ожидать от этой команды в ближайшее время.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 27 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports +.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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