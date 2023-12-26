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Новые лидеры АПЛ. Бернли - Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Обзор матча 19-го тура АПЛ

Новые лидеры АПЛ. Бернли - Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 декабря, состоялся матч "Бернли" - "Ливерпуль" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.

В первом тайме "Ливерпуль" полностью контролировал игру, Нуньес открыл счет на 6-й минуте поединка. После этого команды не смогли реализовать ни одного момента в первой части матча. Уже под конец второго тайма Жота на 90' минуте забил победный гол.

Благодаря этому матчу подопечным Юргена Клоппа вырваться вперед турнирной таблицы и имеют 42 очка.

АПЛ, 19-й тур
"Бернли" - "Ливерпуль" 0:2
Голы: Нуньес 6, Жота 90

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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