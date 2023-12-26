Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новые лидеры АПЛ. Бернли - Ливерпуль 0:2. Обзор матча и видео голов
Обзор матча 19-го тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 декабря, состоялся матч "Бернли" - "Ливерпуль" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.
В первом тайме "Ливерпуль" полностью контролировал игру, Нуньес открыл счет на 6-й минуте поединка. После этого команды не смогли реализовать ни одного момента в первой части матча. Уже под конец второго тайма Жота на 90' минуте забил победный гол.
Благодаря этому матчу подопечным Юргена Клоппа вырваться вперед турнирной таблицы и имеют 42 очка.
АПЛ, 19-й тур
Голы: Нуньес 6, Жота 90
Популярное сейчас
- Экипаж БДК Новочеркасск в Феодосии был уничтожен, - Игнат
- В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Известна оценка Зинченко в матче с Ливерпулем
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО