Вирджил ван Дейк: Не хочу и не буду говорить о шансах Ливерпуля на титул

Капитан и центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отказался обсуждать шансы мерсисайдцев на победу в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

"Я не буду обсуждать это. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. На пороге начало января, некоторые игроки уйдут, другие вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, к чему нас это приведет. Если в феврале или марте мы будем в такой же хорошей позиции, то нам, очевидно, нужно будет сделать финальный рывок.

Но просто сейчас мы сосредоточены только на себе, мы не смотрим на другие команды и фокусируемся исключительно на каждой следующей игре", - приводит слова ван Дейка This is Anfield.