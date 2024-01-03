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Вирджил ван Дейк: Не хочу и не буду говорить о шансах Ливерпуля на титул

Англия

Капитан Ливерпуля отказался обсуждать шансы на чемпионство

Вирджил ван Дейк: Не хочу и не буду говорить о шансах Ливерпуля на титул

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отказался обсуждать шансы мерсисайдцев на победу в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

"Я не буду обсуждать это. Никогда этого не делал, не буду и сейчас. Еще слишком рано для таких разговоров. На пороге начало января, некоторые игроки уйдут, другие вернутся после травм. Так что давайте посмотрим, к чему нас это приведет. Если в феврале или марте мы будем в такой же хорошей позиции, то нам, очевидно, нужно будет сделать финальный рывок.

Но просто сейчас мы сосредоточены только на себе, мы не смотрим на другие команды и фокусируемся исключительно на каждой следующей игре", - приводит слова ван Дейка This is Anfield.

После 20 туров АПЛ нынешнего сезона "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом "Астон Виллу" на три очка.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
thisisanfield
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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