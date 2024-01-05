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Арсенал открыт для зимних трансферов, но сосредотачивается на своих игроках
Английский клуб открыт для новых игроков
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что клуб открыт для зимних трансферов и клуб акцентирует свое внимание на игроках, которые уже есть в команде.
"Мы открыты на трансферном рынке, но опять же акцент делается на том, чтобы максимально использовать тех игроков, которые у нас есть. Мы будем работать с клубом, чтобы понять, имеем ли возможность и, есть ли у нас хорошие варианты для трансфера. Но в то же время мы не будем спешить".
Сейчас "Арсенал" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 40 очков.
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