Арсенал открыт для зимних трансферов, но сосредотачивается на своих игроках

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что клуб открыт для зимних трансферов и клуб акцентирует свое внимание на игроках, которые уже есть в команде.

"Мы открыты на трансферном рынке, но опять же акцент делается на том, чтобы максимально использовать тех игроков, которые у нас есть. Мы будем работать с клубом, чтобы понять, имеем ли возможность и, есть ли у нас хорошие варианты для трансфера. Но в то же время мы не будем спешить".

Сейчас "Арсенал" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 40 очков.