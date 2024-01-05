Тренер Ньюкасла прокомментировал слухи о переходе ключевого хавбека в другой клуб

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал слухи о том, что полузащитник Бруно Гимараэс может покинуть клуб.

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"Когда вы говорите о ваших лучших игроках, вы хотите удержать их в футбольном клубе как можно дольше. Это, безусловно, наша цель".

Ранее СМИ сообщали, что чемпионы Лиги 1 "ПСЖ" интересовались Бруно Гимараэсом, который в этом сезоне АПЛ сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.