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Тренер Ньюкасла прокомментировал слухи о переходе ключевого хавбека в другой клуб
Бруно Гимараэсом интересуется французский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал слухи о том, что полузащитник Бруно Гимараэс может покинуть клуб.
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"Когда вы говорите о ваших лучших игроках, вы хотите удержать их в футбольном клубе как можно дольше. Это, безусловно, наша цель".
Ранее СМИ сообщали, что чемпионы Лиги 1 "ПСЖ" интересовались Бруно Гимараэсом, который в этом сезоне АПЛ сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:onefootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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