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Русин в супердерби. Сандерленд - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Третий раунд Кубка Англии – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Противостояние “Сандерленда” с “Ньюкаслом” считается одним из самых яростных в британском футболе, но огонь северовосточного дерби слегка поутих после вылета “Сандерленда” из АПЛ. Эта будет первая встреча команд за восемь лет, и в ней сможет поучаствовать украинский форвард “Сандерленда” Назарий Русин.
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Кубок Англии, третий раунд.
6 января 2024. Сандерленд, “Стэдиум оф лайт”
“Сандерленд” 14:45 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Сандерленд - НьюкаслСмотреть трансляцию
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