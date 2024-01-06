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Русин в супердерби. Сандерленд - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Третий раунд Кубка Англии – смотреть прямую трансляцию

Русин в супердерби. Сандерленд - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Противостояние “Сандерленда” с “Ньюкаслом” считается одним из самых яростных в британском футболе, но огонь северовосточного дерби слегка поутих после вылета “Сандерленда” из АПЛ. Эта будет первая встреча команд за восемь лет, и в ней сможет поучаствовать украинский форвард “Сандерленда” Назарий Русин.

Кубок Англии, третий раунд.

6 января 2024. Сандерленд, “Стэдиум оф лайт”

“Сандерленд” 14:45 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

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