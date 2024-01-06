Без Забарного оборона не та. Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут 2:3. Обзор матча и видео голов

В сегодняшнем матче между "КПР" и "Борнмутом" Илья Забарный впервые за 4 месяца не вышел в стартовом составе. Наставник "вишен" почти было не поплатился за свое решение, ведь его команда "горела" после первого тайма 2:0.

На вторую половину игры гости все же смогли настроиться и совершили камбэк. Украинец также присоединился к игре в концовке поединка и помог закрепить результат.

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Борнмут" 2:3

Голы: Армстронг (40), Дайкс (42) - Тавернье (49), Мур (58), Клюйверт (69)