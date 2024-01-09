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Соглашение о переходе Санчо в Боруссию Д заключено - Инсайдер
Джейдон присоединится к немецкому клубу на правах аренды
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" вскоре официально сообщит о подписании Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
По информации, соглашение находится на завершающем этапе. Остается лишь обсудить определенные детали между сторонами. Джейдон присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца этого сезона.
Санчо сыграл в этом сезоне Премьер-Лиги 3 матча, в которых повел на поле 76' минут.
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