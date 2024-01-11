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Хорошие новости для болельщиков Арсенала. Ключевой игрок команды залечил травму

Англия
Обновлено

Габриэл Жезус вернулся к тренировкам

Хорошие новости для болельщиков Арсенала. Ключевой игрок команды залечил травму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам команды.

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Травма бразильца оказалась не такой серьезной, как опасались сначала. Сегодня, 11 января, Жезуса заметили на тренировке команды. Это подтвердил Фабрицио Романо.

26-летний игрок получил травму во время тренировок, поэтому он пропустил матч третьего раунда Кубка Англии против "Ливерпуля".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.01.2024 в 20:06
я уже неужели Зина--нет он не ключевой
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.01.2024 в 20:06
я уже неужели Зина--нет он не ключевой
Ответить
0
0

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