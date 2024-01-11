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Хорошие новости для болельщиков Арсенала. Ключевой игрок команды залечил травму
Габриэл Жезус вернулся к тренировкам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам команды.
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Травма бразильца оказалась не такой серьезной, как опасались сначала. Сегодня, 11 января, Жезуса заметили на тренировке команды. Это подтвердил Фабрицио Романо.
26-летний игрок получил травму во время тренировок, поэтому он пропустил матч третьего раунда Кубка Англии против "Ливерпуля".
????⚪️???????? Gabriel Jesus, back in training for Arsenal — as expected, knee injury was not serious. pic.twitter.com/zclPzRnwi9— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024
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