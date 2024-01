Хорошие новости для болельщиков Арсенала. Ключевой игрок команды залечил травму

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам команды.

Травма бразильца оказалась не такой серьезной, как опасались сначала. Сегодня, 11 января, Жезуса заметили на тренировке команды. Это подтвердил Фабрицио Романо.

26-летний игрок получил травму во время тренировок, поэтому он пропустил матч третьего раунда Кубка Англии против "Ливерпуля".

????⚪️???????? Gabriel Jesus, back in training for Arsenal — as expected, knee injury was not serious. pic.twitter.com/zclPzRnwi9