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Главный тренер Челси обеспокоен состоянием здоровья Нкунку
Нкунку не тренируется уже десятый день
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность состоянием здоровья нападающего Кристофера Нкунку. Французский игрок не может тренироваться уже несколько дней.
"Я немного волнуюсь за Кристофера. Мы не знаем, что будет дальше. Конечно, я волнуюсь, потому что он не может тренироваться уже десятый день. Сейчас Нкунку проходит медицинское обследование".
Ожидается, что Нкунку пропустит около трех недель. Нападающий получил на тренировке травму бедра.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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