Главный тренер Челси обеспокоен состоянием здоровья Нкунку

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил обеспокоенность состоянием здоровья нападающего Кристофера Нкунку. Французский игрок не может тренироваться уже несколько дней.

"Я немного волнуюсь за Кристофера. Мы не знаем, что будет дальше. Конечно, я волнуюсь, потому что он не может тренироваться уже десятый день. Сейчас Нкунку проходит медицинское обследование".