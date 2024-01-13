Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основной голкипер Манчестер Сити получил повреждение после столкновения со своим партнером
Матч с "Ньюкаслом" будет доигрывать Ортега
Getty Images / Global Images Ukraine
В самом начале матча "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" получил травму основной голкипер "горожан" Эдерсон Мораес. В него врезался партнер по команде Кайл Уокер, прямо в колено.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Вратарь "Сити" попытался продолжить поединок, но во время первой же передачи ногами допустил ошибку и едва не подарил "Ньюкаслу" гол.
Читайте такжеЭдерсон - лучший игрок 2023 года по версии IFFHS
В конце концов, Эдерсон в расстроенных чувствах завалился на газон. Пеп Гвардиола выпустил вместо бразильца резервного голкипера Штефана Ортегу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не Динамо. Гармаш проведет зимние сборы с клубом УПЛ
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- Фигурное катание. Француз выполнил запретный прыжок, но стал чемпионом Европы. Видео
- Санья: Зинченко просто стал козлом отпущения в этом сезоне - это позор
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн