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Основной голкипер Манчестер Сити получил повреждение после столкновения со своим партнером

Англия
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Матч с "Ньюкаслом" будет доигрывать Ортега

Основной голкипер Манчестер Сити получил повреждение после столкновения со своим партнером

Getty Images / Global Images Ukraine

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В самом начале матча "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" получил травму основной голкипер "горожан" Эдерсон Мораес. В него врезался партнер по команде Кайл Уокер, прямо в колено.

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Вратарь "Сити" попытался продолжить поединок, но во время первой же передачи ногами допустил ошибку и едва не подарил "Ньюкаслу" гол.

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В конце концов, Эдерсон в расстроенных чувствах завалился на газон. Пеп Гвардиола выпустил вместо бразильца резервного голкипера Штефана Ортегу.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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