Утверждена дата слушаний относительно обвинений АПЛ против Манчестер Сити 

Независимая комиссия утвердила дату, когда будет рассмотрено дело Премьер-лиги против “Манчестер Сити”.

Об сообщил глава АПЛ Ричард Мастерс выступая в комитете британского парламента. Мастерс сказал, что он не может назвать дату, однако глава АПЛ заявил, что дело против “Сити” развивается.

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“Дело “Эвертона” и “Ноттингем Форест” отличается от дела “Манчестер Сити”. Если бы еще какой-то клуб был виновен в нарушении правил за 2023-й год, он бы тоже рассматривался сейчас. Однако размер и характер обвинений против “Манчестер Сити” имеют другой характер”, – сказал Мастерс.

АПЛ обвинила “Сити” в более чем 100 нарушений правил финансового фэйр-плей еще в феврале прошлого года.