Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Утверждена дата слушаний относительно обвинений АПЛ против Манчестер Сити
Но широкой публике ее сообщить нельзя
Фото: Getty Images
Независимая комиссия утвердила дату, когда будет рассмотрено дело Премьер-лиги против “Манчестер Сити”.
Об сообщил глава АПЛ Ричард Мастерс выступая в комитете британского парламента. Мастерс сказал, что он не может назвать дату, однако глава АПЛ заявил, что дело против “Сити” развивается.
“Дело “Эвертона” и “Ноттингем Форест” отличается от дела “Манчестер Сити”. Если бы еще какой-то клуб был виновен в нарушении правил за 2023-й год, он бы тоже рассматривался сейчас. Однако размер и характер обвинений против “Манчестер Сити” имеют другой характер”, – сказал Мастерс.
АПЛ обвинила “Сити” в более чем 100 нарушений правил финансового фэйр-плей еще в феврале прошлого года.
Популярное сейчас
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО