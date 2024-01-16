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Ренн решил принять участие в гонке за подписание хавбека Ноттингем Форест

Англия

Клуб направил официальное предложение

Ренн решил принять участие в гонке за подписание хавбека Ноттингем Форест

skysports.

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Французский "Ренн" решил принять участие в гонке за подписание полузащитника "Ноттингем Форест" Ореля Мангаля. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

"Ренн" направил официальное предложение клубу игрока. Они готовы заплатить 25 миллионов евро плюс бонусы. И подписать контракт аренды на шесть месяцев с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Наполи" также заинтересованы в трансфере полузащитника "Ноттингем Форест".

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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