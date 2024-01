Не прошло и десяти матчей. Болельщики Сандерленда ждут увольнения главного тренера

В пятницу “Сандерленд” проиграл свой третий подряд матч во всех турнирах, уступив на своем поле “Халл Сити” (0:1) в Чемпионшипе.

Украинский форвард “Сандерленда” Назарий Русин начал матч в старте , и был заменен на 72-й минуте.

Как информирует обозреватель Mirror, Саймон Берд, болельщики “Сандерленда” пели в адрес своего тернера: “Мы хотим, что Бил уволен”, и “Ты будешь уволен завтра утром”.

????Sunderland fans have turned on boss Michael Beale singing: "You're getting sacked in the morning", after Liverpool loan star Fabio Carvalho puts Hull 1-0 up. "We want Beale out..." #safc