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Не прошло и десяти матчей. Болельщики Сандерленда ждут увольнения главного тренера
Майкл Бил не угодил местной публике
Фото: twitter.com/SunderlandAFC/Автор - невідомий
В пятницу “Сандерленд” проиграл свой третий подряд матч во всех турнирах, уступив на своем поле “Халл Сити” (0:1) в Чемпионшипе.
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Как информирует обозреватель Mirror, Саймон Берд, болельщики “Сандерленда” пели в адрес своего тернера: “Мы хотим, что Бил уволен”, и “Ты будешь уволен завтра утром”.
????Sunderland fans have turned on boss Michael Beale singing: "You're getting sacked in the morning", after Liverpool loan star Fabio Carvalho puts Hull 1-0 up. "We want Beale out..." #safc— Simon Bird (@SimonBird_) January 19, 2024
Матч с “Халл Сити” стал для седьмым для 43-летнего Била во главе “Сандерленда” (две победы, одна ничья, четыре поражения). Экс-тренер “Рейнджерса” и “КПР” заменил в декабре популярного у болельщиков “Сандерленда” Тони Моубрея.
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