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Не прошло и десяти матчей. Болельщики Сандерленда ждут увольнения главного тренера

Англия

Майкл Бил не угодил местной публике

Не прошло и десяти матчей. Болельщики Сандерленда ждут увольнения главного тренера

Фото: twitter.com/SunderlandAFC/Автор - невідомий

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В пятницу “Сандерленд” проиграл свой третий подряд матч во всех турнирах, уступив на своем поле “Халл Сити” (0:1) в Чемпионшипе.

Украинский форвард “Сандерленда” Назарий Русин начал матч в старте, и был заменен на 72-й минуте.

Как информирует обозреватель Mirror, Саймон Берд, болельщики “Сандерленда” пели в адрес своего тернера: “Мы хотим, что Бил уволен”, и “Ты будешь уволен завтра утром”.

Матч с “Халл Сити” стал для седьмым для 43-летнего Била во главе “Сандерленда” (две победы, одна ничья, четыре поражения). Экс-тренер “Рейнджерса” и “КПР” заменил в декабре популярного у болельщиков “Сандерленда” Тони Моубрея.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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