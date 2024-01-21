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Армандо Броя может покинуть Челси на правах аренды в этом месяце

Англия
Обновлено

Игроком интересуется Вулвергемптон и Фулхэм

Армандо Броя может покинуть Челси на правах аренды в этом месяце

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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"Челси" решил отпустить Армандо Брою, сообщает The Sun.

Как говорится в источнике, руководство "Челси" приняло решение отдать в аренду 22-летнего албанского нападающего Армандо Броя при условии, что летом игрока выкуплять за 35 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что игроком интересуется "Вулвергемптон" и "Фулхэм".

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Напомним, за этот сезон Броя отыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 28 миллионов евро.

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Армандо Броя
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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